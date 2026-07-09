ضبط طالب حاول "الغش الإلكتروني" بعد تداول امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم ضبط طالب خلال محاولة غش الكتروني أثناء امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 واتخاذ كافة الاجراءات القانونية

جاء ذلك بعد أن نشرت جروبات شاومينج للغش على تطبيق تليجرام صور قيل أنها تخص امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، وكتب ناشر الصور : جاري الحل .. لحظات ، وذلك بعد مرور 30 دقيقة فقط من توزيع امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 في اللجان

فمن جانبها قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حاليا بتتبع الصور المتداولة على جروبات شاومينج للغش على تليجرام للتأكد من مدى صحتها وتطابقها مع امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الذي يمتحنه الطلاب الآن في اللجان ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

ويتابع الآن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام سير امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 و امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، عبر كاميرات المراقبة ، مشدداً على التعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها داخل اللجان

وخلال متابعته شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تحقيق الانضباط الكامل بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية ، والتعامل الفوري مع أي شكاوى ترد لغرفة العمليات المركزية بالوزارة أو غرف العمليات بالمحافظات

ويؤدي الآن طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 للشعبة الأدبية، كما يؤدي اليوم طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد

وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026

امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026

بحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يشمل امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026، عدد 46 سؤالا منها 2 مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد .. والدرجة الكلية من 60