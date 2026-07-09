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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني في طهران

إيران - علم
إيران - علم

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن وزارة الخارجية وجهت استدعاءً للسفير البريطاني في طهران احتجاجًا على النهج غير اللائق للحكومة البريطانية تجاه الشعب الإيراني.


وذكرت الوكالة الإيرانية نقلاً عن بيان لوزارة الخارجية : طهران أبلغت السفير البريطاني أن مزاعم لندن بشأن محاولات إيران القيام بإجراءات مخلة بالأمن في بريطانيا كاذبة ولا أساس لها.


كما نصحت الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية بإصلاح سلوكها تجاه الشعب الإيراني ووقف استضافة شبكات الإرهابيين ودعم الكيان الإسرائيلي.

 وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر وجهت اتهامات إلى إيران بمحاولة "اختطاف الاقتصاد العالمي"، وذلك في أعقاب الهجمات التي تم شنها في مضيق هرمز.

ودعت كوبر إيران إلى احترام بنود مذكرة التفاهم التي قامت بتوقيعها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لتصريح خاص أدلت به لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس الأربعاء أثناء تواجدها في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأكدت كوبر أن المملكة المتحدة لم تشارك في الضربات الأمريكية التي تم شنها الليلة الماضية، إلا أنها قالت إنها تدرك مخاوفهم بشأن محاولة إيران الاستمرار في اختطاف المضيق وانتهاك شروط وقف إطلاق النار.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قد وقعتا اتفاق سلام مبدئيا والمعروف بمذكرة تفاهم، في 17 يونيو الماضي.. وقد تضمنت بنود الاتفاق تعهدا بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن العقوبات المفروضة على طهران.

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