منار غانم: استمتعوا بالجو قبل بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم، الخميس، أجواءً صيفية مستقرة، ودرجات حرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 34 و35 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط ساعدت في الحد من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بحرارة الطقس، رغم عدم وجود ارتفاع فعلي في درجات الحرارة، موضحة أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 80 و85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتصل إلى ما بين 90 و95% على السواحل الشمالية، وهو ما يجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة بنحو درجتين إلى ثلاث درجات.

وأشارت إلى أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات جنوب الصعيد التي تتراوح درجات حرارة فيها بين 40 و41 درجة مئوية، بينما يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأكدت أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة في المناطق المفتوحة.

وحذرت نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع أمواج البحر المتوسط نتيجة نشاط الرياح، داعية المواطنين المترددين على الشواطئ إلى الالتزام بتعليمات المنقذين والرايات التحذيرية، والانتباه إلى حالة البحر حفاظًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن البحر مناسب لأعمال الملاحة والصيد.

وأوضحت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنها أمطار غير مؤثرة ولا تدعو للقلق، وأن الأجواء بشكل عام مستقرة.

وأشارت منار غانم إلى أنه من المتوقع بداية من الأسبوع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بمعدل يتراوح بين درجة ودرجتين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 35 و37 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، لذا علينا أن نستمتع بالجو هذا الأسبوع.

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية للحد من تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.