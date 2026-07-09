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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طقس الخميس.. أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء وشبورة صباحية وفرص أمطار

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية وفقا لما رصده “صباح البلد”.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

المحسوسة تصل إلى 40 درجة في جنوب الصعيد

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الرطوبة يرفع درجات الحرارة المحسوسة، لتسجل نحو 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و36 درجة على الوجه البحري، و33 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و35 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و38 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 40 درجة على جنوب الصعيد.

 

شبورة مائية في الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتمتد من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.

 

فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق

ولفتت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى 30%، وذلك على فترات متقطعة.

 

نشاط للرياح يخفف الإحساس بالحرارة

وأكدت الهيئة نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال فترات الليل.

كما تنشط الرياح على عدد من شواطئ البحر المتوسط، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 و2 متر، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر بالنسبة لمرتادي الشواطئ والأنشطة البحرية.

 

القاهرة تسجل 35 درجة.. و41 في الوادي الجديد

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، والإسكندرية 31 درجة، والإسماعيلية والسويس 36 درجة، والغردقة 37 درجة، فيما تصل إلى 39 درجة في قنا وأسوان، وتسجل الوادي الجديد أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم عند 41 درجة مئوية.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من تناول السوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

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