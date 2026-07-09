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التعليم تنفي تداول أسئلة الفيزياء والتاريخ قبل توزيعها بلجان امتحانات الثانوية العامة
تفتيش لجان الثانوية العامة من الداخل للتأكد من خلوها من وسائل الغش قبل “الفيزياء والتاريخ”
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تفتيش لجان الثانوية العامة من الداخل للتأكد من خلوها من وسائل الغش قبل “الفيزياء والتاريخ”

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقت لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، تعليمات رسمية عاجلة من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ، شددت على ضرورة الإلتزام الكامل بإجراءات التفتيش المقررة للطلاب بكل دقة وحزم قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم لآداء امتحان الفيزياء لعلمي و امتحان التاريخ لأدبي 

كما شددت التعليمات على مراجعة وتفتيش لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من الداخل قبل بدء الامتحان ، والتأكد من خلوها تمامًا من أي وسائل أو أدوات قد تُستخدم في الغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يؤدي الطلاب اليوم ؟

 يؤدي طلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم اليوم الخميس الموافق 9 يوليو 2026 ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 للشعبة العلمية، وامتحان التاريخ ثانوية عامة 2026 للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن  امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من المقرر أن يشمل امتحان التاريخ ثانوية عامة 2026
، عدد 46 سؤالا منها 2 مقالي وباقي الأسئلة اختيار من متعدد .. والدرجة الكلية من 60

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 
 

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