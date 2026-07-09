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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسمين الخطيب: لن أتفق مع حسام حسن في واقعة البصق

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
سارة عبد الله

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على أحداث مباراة منتخب مصر والأرجنتين في بطولة كأس العالم.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: “لست حزينة لخروج مصر من المونديال، فكلنا نعلم أننا آجلاً أم عاجلاً كنا سنغادر البطولة. بالنسبة لي فإن الخروج مرفوعي الرأس، بعد أن كسبنا احترام العالم وتعاطفه، أفضل من الاستمرار مباراة أخرى ثم الخروج بهزيمة ساحقة”.

وتابعت: “أما عن الكابتن حسام حسن.. فأحترم موقفه الشجاع الداعم للقضية الفلسطينية، لكنني لا أؤيده في واقعة البصق، ولا في استخدامه لفظ «يهود».. لأن ذلك يمنحهم التعاطف، ويوصمنا بالطائفية، بينما يجب أن يبقى خلافنا مع الإحتلال وسياساته، لا مع أتباع ديانة بعينها”.

من جانب آخر، انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، المطربات الشعبيات عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها: "المطربات الشعبيات الجديدات.. هيئتهم ولبسهم وماكياجهم بشع.. بشع.. حتى أصواتهم بشعة.. كأنها أصوات رجالة! وإيه الأغاني دي! مافيش حب ولا هجر ولا أشواق، كلها عن السيطرة والإنتقام والأخصام.. يعني إيه أخصام أصلاً! مش كان اسمهم خصوم؟!".

ياسمين الخطيب حسام حسن كأس العالم

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