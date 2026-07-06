أصواتهم بشعة.. ياسمين الخطيب تنتقد المطربات الشعبيات

انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، المطربات الشعبيات عبر حسابها الشخصي على فيسبوك.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها: "المطربات الشعبيات الجديدات.. هيئتهم ولبسهم وماكياجهم بشع.. بشع.. حتى أصواتهم بشعة.. كأنها أصوات رجالة! وإيه الأغاني دي! مافيش حب ولا هجر ولا أشواق، كلها عن السيطرة والإنتقام والأخصام.. يعني إيه أخصام أصلاً! مش كان اسمهم خصوم؟!".

وكانت قد انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب ما وصفته بالاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن كثيرًا من المستخدمين حولوها من وسيلة للتواصل والمعرفة إلى منصة لتصفية الحسابات ونشر الخلافات الشخصية.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "النهارده الصبح وأنا بشرب قهوتي، اتكعبلت في لايف فيديو لواحدة بتشتم طليقها، ولايف تاني لواحدة بتردح لجارتها!"

وأضافت: "غالبية المصريين ليسوا مؤهلين -نهائيًا- لاستخدام السوشيال ميديا، لأنهم للأسف حولوها من آلية للتواصل والمعرفة والابتكار، إلى وسيلة للمكايدة وتصفية الحسابات ونشر الفضائح والمشكلات الشخصية على الملأ!".

واختتمت منشورها بقولها: "شيء في غاية القرف".