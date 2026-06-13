بإطلالة كلاسيك.. ياسمين الخطيب تتألق في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتألقت ياسمين الخطيب في لوك كلاسيك، وكتبت: “أُقدر الإنسان الذي يعبر عن مشاعره دون خوفٍ أو خجل؛ فإذا أحبّ اعترف، وإذا كره اعتزل”.

وكانت قد احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب بتتويج نادي الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز، معبرة عن فرحتها عبر منشور لها على موقع “فيس بوك”، كتبت خلاله كلمات غزل احتفالا بالإنجاز.

ونشرت ياسمين الخطيب صورة لها بقميص نادي الزمالك وعلقت :“القلعةُ البيضاءُ تنشدُ لحنَها والنصرُ تحملُ زَهْوَهُ الراياتُ”.