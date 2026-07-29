الوادي الجديد تمد ساعات العمل بمركز خدمة عملاء الغاز الطبيعي لتخفيف التزاحم بالخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، اتخاذ إجراءات عاجلة للاستجابة لشكاوى المواطنين المتداولة بشأن التكدس والزحام بمركز خدمة عملاء شركة الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة، وذلك بالتزامن مع استقبال طلبات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد من أحياء المدينة.

تيسير إجراءات التقديم للمواطنين

وأكدت المحافظة ، أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بسرعة بحث الشكوى والتنسيق مع شركة الغاز الطبيعي لمد ساعات العمل الرسمية، بما يضمن تيسير إجراءات التقديم للمواطنين وتقليل فترات الانتظار والازدحام داخل المركز.

وأوضحت المحافظة، أنه تقرر استمرار العمل بمركز خدمة العملاء من الأحد إلى الخميس في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، فيما يستقبل المركز المواطنين يوم السبت من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السادسة مساءً، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة، واستيعاب أعداد المتقدمين، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وراحة للمواطنين أثناء إنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي.