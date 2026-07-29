الحارس الأسطوري مانويل نوير يقترب من تعليق القفازات

ألمح الحارس الألماني المخضرم مانويل نوير إلى إمكانية إسدال الستار على مسيرته الكروية مع نهاية الموسم المقبل، مؤكدًا أن قراره بالاستمرار حتى الآن جاء بدافع رغبته في مواصلة المنافسة مع فريقه على جميع البطولات.

وقال نوير إن الموسم المقبل قد يكون الأخير في مشواره داخل المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أنه لا يزال يمتلك الحافز لخوض التحديات مع فريقه.

وأوضح حارس بايرن ميونخ أن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وهو ما يمنحه الثقة في قدرة النادي على المنافسة بقوة وتحقيق الألقاب خلال الموسم الجديد.

واختتم نوير تصريحاته بالتأكيد على ثقته في إمكانات بايرن ميونخ، معربًا عن أمله في إنهاء الموسم بصورة مميزة، سواء كان الأخير في مسيرته أو استمر بعدها داخل الملاعب.