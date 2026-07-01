مانويل نوير يودع جماهير ألمانيا برسالة مؤثرة بعد الخروج من كأس العالم

ودع مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا، جماهير الماكينات بعد الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026.

وسبق واعلن مانويل نوير بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026 اعتزال اللعب الدولي بعد ما وصفه بالنهاية المريرة.

وقال نوير :"لقد كان شرفاً كبيراً لي دائماً! إن الخروج المبكر من كأس العالم هو أمر يعيدنا إلى أرض الواقع بمرارة شديدة. لقد كنا بوضوح دون مستوى التوقعات، وكان ينبغي لنا التقدم أكثر في هذه البطولة. هذه النهاية مؤلمة للغاية.

وأضاف: لقد اتخذتُ قراري بوعي تام باللعب لصالح ألمانيا مرة أخرى؛ أولاً، لأنني كنت دائماً فخوراً جداً بارتداء قميص المنتخب الوطني. وثانياً، لأنني أردتُ بخبرتي الممتدة لأربع بطولات كأس عالم وبلوغي الأربعين من عمري، أن أدعم اللاعبين الشباب داخل الملعب وخارجه بأفضل طريقة ممكنة، وأن أقدم المساعدة لكرة القدم الألمانية. ورغم هذه النهاية المريرة، إلا أنني لا أندم على هذه الخطوة لثانية واحدة.

واختتم مانويل نوير قائلا : إن خيبة أملي لا يمكن وصفها، ومع ذلك يبقى بداخلي امتنان هائل. شكراً لكم على دعمكم طوال هذه السنوات وخلال هذه البطولة، المخلص لكم، مانويل.

خروج ألمانيا



واصل منتخب ألمانيا سلسلة نتائجه المخيبة في نهائيات كأس العالم منذ تتويجه بلقب نسخة 2014، بعدما ودع منافسات مونديال 2026 من دور الـ32، إثر خسارته أمام منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم منتخب باراجواي في الشوط الأول، قبل أن يدرك المنتخب الألماني التعادل في الشوط الثاني، فيما ألغى حكم اللقاء هدفًا سجله جوناثان تاه في الدقيقة 104 من الشوط الإضافي الأول، عقب العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، لتظل النتيجة على حالها حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

ونجح منتخب باراجواي في حسم ركلات الترجيح لصالحه بنتيجة 4-3، ليحقق واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، ويقصي المنتخب الألماني من الدور الأول للأدوار الإقصائية.