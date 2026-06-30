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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هوملز يهاجم منتخب ألمانيا بعد وداع المونديال: حان وقت القرارات الحاسمة ومحاسبة المسئولين

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا
حسن العمدة

شن ماتس هوملز، مدافع منتخب ألمانيا السابق، هجومًا حادًا عقب خروج "المانشافت" من بطولة كأس العالم 2026، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة داخل المنتخب، مؤكدًا أن الإخفاق الأخير ليس مجرد صدفة، بل نتيجة سلسلة من الإخفاقات المتتالية.

وقال هوملز إن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية واتخاذ قرارات حاسمة، مشددًا على أن ما حدث في كأس العالم يستوجب محاسبة المسؤولين عن تراجع نتائج المنتخب الألماني خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: "هذا ليس مجرد صدفة. على المسؤولين أن يتحملوا مسؤولياتهم، وما حدث يستدعي اتخاذ قرارات حاسمة".

وتابع: "خضنا بطولة أوروبا على أرضنا، ثم دوري الأمم على أرضنا، والآن كأس العالم. وعندما أنظر إلى الوراء، ما زلت أرى أن الأداء في يورو 2024 تم تضخيمه أكثر مما يستحق من الناحية الفنية، بينما كانت البطولتان الأخريان مخيبتين للآمال".

وواصل هوملز انتقاداته، مطالبًا بإعادة تقييم بعض عناصر المنتخب، قائلاً: "ربما يجب أيضًا اتخاذ قرارات بشأن بعض اللاعبين الذين لا يزالون في أوائل الثلاثينيات من العمر، بعدما أضاعوا فرصًا في أربع أو خمس أو حتى ست بطولات، دون تقديم بطولة كبيرة أو تحقيق نتائج تليق بمنتخب ألمانيا".

واختتم هوملز تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الألماني بحاجة إلى مرحلة جديدة من التجديد، من أجل استعادة مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بعد سلسلة من النتائج السلبية في البطولات الكبرى.

ماتس هوملز منتخب ألمانيا كأس العالم 2026 كأس العالم

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