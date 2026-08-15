إيران: مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي أن مضيق هرمز لا يمكن الاستيلاء عليه بتغريدة ولا بحاملة طائرات ولا بخطاب.

وقال كاظم غريب آبادي ردا على ترامب في تصريحات له: إيران لا تخشى التهديدات ولا ترهبها استعراضات القوة.

وأضاف كاظم غريب آبادي: تقبلوا الحقيقة مرة واحدة وإلى الأبد.. لقد منيتم بهزائم استراتيجية وثقيلة.

إيران: كاظم غريب آبادي: لن يُغلق مضيق هرمز ويُفتح إلا بأمر إيران.

وختم كاظم غريب آبادي تصريحاته : ما دمتم لا تقبلون حقيقة هزيمتكم ولا تكفّون عن نسج الأوهام فإن إيران ستواصل فرض الحصار.

ومنذ قليل ؛ أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهون بتحقيق شروط على أمريكا الالتزام بها.

وقالت الخارجية الإيرانية في تصريحات لها : ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة وردنا هو أننا لا نخشى التهديدات.

وأضافت : مضيق هرمز إيراني الآن وسيظل إيرانيا دائما.



وفيما يتعلق بالمفاوضات مع سلطنة عمان ؛ فقد ذكرت الخارجية الإيرانية : قد نتوصل قريبا لنتيجة في مفاوضاتنا مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

وتابعت الخارجية الإيرانية: لم نتخذ بعد قرارا بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وختمت الوزارة الإيرانية قائلة : المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان.