بقوة 7.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب منطقة فلوريس في إندونيسيا

ضرب منطقة فلوريس في إندونيسيا زلزالا بقوة بقوة 7.4 ريختر بحسب ماذكرت وكالة رويترز.

وضرب زلزال بلغت قوته نحو 7.4 درجة، غربي كولومبيا ، متسبباً في أضرار واسعة طالت مباني ومنشآت وبنية تحتية في عدد من المناطق، من بينها مدن مثل كالي وبيريرا ومانيزاليس، بينما واجهت فرق الإنقاذ تحديات كبيرة بسبب حجم الدمار وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.

وتحولت عمليات البحث والإنقاذ إلى سباق مع الزمن، خصوصاً مع وجود أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وسط آمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض. وشهدت عمليات الإنقاذ بالفعل انتشال أشخاص أحياء بعد ساعات طويلة من وقوع الزلزال، في مشاهد عززت آمال فرق الطوارئ في إمكانية العثور على المزيد من الناجين.

وأعلنت السلطات الكولومبية تعبئة إمكاناتها للتعامل مع تداعيات الكارثة، بالتزامن مع جهود لتوفير المأوى والمساعدات للمتضررين، وإعادة الخدمات الأساسية في المناطق التي تعرضت لأضرار.

كما بدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى كولومبيا، مع مشاركة فرق وموارد من دول عدة لدعم جهود الإنقاذ والإغاثة