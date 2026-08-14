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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى 281 شخصا

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى 281 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال كولومبيا إلى 281 شخصا
أ ش أ

أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا ارتفاع حصيلة القتلى جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا، إلى 281 شخصا.

وقال لا إسبريلا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - إن حصيلة المصابين جراء الزلزال ارتفعت أيضا لتصل إلى ثلاثة آلاف و971 شخصا، فيما لا يزال 379 آخرون في عداد المفقودين.. مشيرا إلى انهيار جسر للمشاة وتدمير أكثر من 200 طريق، بالإضافة إلى خمسة مطارات و44 قناة مياه.

من جانبه، قال مدير الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد سانتياجو تامايو إن الزلزال تسبب في تدمير أكثر من 12 ألف منزل وانهيار أكثر من 170 مبنى.

وقد ضرب الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، كولومبيا يوم الإثنين الماضي وكان مركزه في بلدية "سان خوسيه ديل بالمار" بإقليم "تشوكو".. ووفقا للخدمة الجيولوجية الكولومبية، فإن هذا الزلزال هو الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العقد الماضي.

الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا ارتفاع حصيلة القتلى الزلزال المدمر

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