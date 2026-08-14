ضبط شخصين انتحلا صفة سماسرة للنصب على مواطنين في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعياً.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين (أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعياً والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحال صفة "سماسرة فى مجال بيع وتسويق تلك الأراضى" وقيامهما بإصطحاب عملائهما إلى قطع أراضى "لا يتردد عليها مالكيها" لعمل معاينة صورية لها وإيهامهم بأنهم مكلفين منهم لتسويقها وبيعها "على خلاف الحقيقة" ، متخذين من نطاق محافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وضُبط بحوزتهما ( مشغولات ذهبية - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى– 5 هواتف محمولة "أحدهم يحتوى على محفظة مُحول عليها مبالغ مالية كبيرة" - مبالغ مالية "عملات أجنبية" جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





