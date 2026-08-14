قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: استمرار تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 37 درجة
زاد 5 جنيهات.. سعر الذهب الآن في مصر
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخصين انتحلا صفة سماسرة للنصب على مواطنين في الفيوم

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعياً.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام شخصين (أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء الأراضى المستصلحة زراعياً والإستيلاء على أموالهم عن طريق إنتحال صفة "سماسرة فى مجال بيع وتسويق تلك الأراضى" وقيامهما بإصطحاب عملائهما إلى قطع أراضى "لا يتردد عليها مالكيها" لعمل معاينة صورية لها وإيهامهم بأنهم مكلفين منهم لتسويقها وبيعها "على خلاف الحقيقة" ، متخذين من نطاق محافظة الجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وضُبط بحوزتهما ( مشغولات ذهبية - عدد من بطاقات الدفع الإلكترونى– 5 هواتف محمولة "أحدهم يحتوى على محفظة مُحول عليها مبالغ مالية كبيرة" - مبالغ مالية "عملات أجنبية" جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الاجهزة الامنية النصب الأراضى المستصلحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

خطوط المحمول

لهذا السبب.. إلغاء الخط نهائيا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد

بسكويت مغشوش بالفحم النباتي

بسكويت بالفحم بدل الكاكاو.. استخدام مادة E153 للغش واكتساب اللون الأسود

سيارة يترك بائع ملابس يستغل سيارته حتى يبيع بضاعته

صاحب سيارة يترك بائع ملابس يستغل سيارته حتى يبيع عليها بضاعته

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد