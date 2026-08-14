التهم منازل وغابات.. إصابة 4 بريطانيين في أكبر حريق منذ بداية العام

أصيب 4 أشخاص وتضررت منازل جراء حرائق ضخمة اجتاحت الأحياء السكنية في منطقة ويست ميدلاندز البريطانية، بالتزامن مع تسجيل أحر أيام العام في المملكة المتحدة.

وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، كان حريق الأعشاب الذي غطى حوالي 16 هكتارًا (40 فدانا) بالقرب من ملعب جولف في مدينة ستوربريدج واحدًا من عدة حرائق كبيرة في المنطقة، وسرعان ما انتقلت ألسنته إلى غابات ومناطق سكنية مجاورة.

إصابات وأضرار

دفعت خدمة إطفاء ويست ميدلاندز بـ 12 سيارة إطفاء ونحو 60 عنصراً إلى الموقع بعد تلقي البلاغ قبل 1:30 ظهراً.

وأسفر الحريق عن نقل 3 من رجال الإطفاء وطفل إلى المستشفى، فيما تلقى 6 أشخاص آخرين العلاج من استنشاق الدخان.

كما تضررت 6 منازل بشكل مباشر، وأبلغ سكان آخرون عن انقطاع الكهرباء.

وفتحت قاعة مدينة ستوربريدج أبوابها لإيواء المتضررين، وساعدت فرق الإطفاء في إجلاء من لا يستطيعون الخروج بمفردهم. وتم إجلاء سكان دار رعاية أيضاً.

وقال متحدث باسم الإطفاء: "هذا حريق غابات له عدة بؤر، وامتد ليشمل منازل متعددة مشتعلة".

شلل في المواصلات

تسببت النيران والدخان والأشجار المتساقطة في إغلاق طرق محلية وتعطل بعض خطوط القطارات.

كما أُغلق الطريق السريع M6 شمال برمنجهام مؤقتاً بسبب الدخان، ما أدى إلى اختناقات مرورية تجاوزت ساعتين.

حرائق أخرى في المنطقة

لم يقتصر الأمر على ستوربريدج. ففي سانديفورد بستوك أون ترينت دمر الحريق منازل، وفي كاسل فالي قرب برمنجهام أصيبت امرأة بجروح خطيرة.

وفي بيرشور بووسترشاير تضررت عدة منازل، وتم إخلاء 30 منزلاً وانقطعت الكهرباء عن 200 منزل، وتلقى شخص العلاج من استنشاق الدخان.

أما في سالفورد بريورز بستراتفورد أبون آفون فأعلنت إدارة الإطفاء حالة طوارئ كبرى قبل السيطرة على الحريق مساءً.

نمط جديد من الحرائق

سجلت حدائق كيو غرب لندن 38.1 درجة مئوية، بينما تجاوزت 40 منطقة في وسط وجنوب إنجلترا 36 درجة.

وقال الدكتور توماس سميث من كلية لندن للاقتصاد إن تدمير الحرائق للمنازل في بريطانيا "أمر غير معتاد على الإطلاق".

وأضاف: "الجمع بين الحرارة الشديدة والجفاف الطويل يخلق حرائق أسرع وأعنف تهدد المجتمعات بشكل متزايد".

تضررت عدة منازل، وتم إخلاء 30 منزلاً، وانقطعت الكهرباء عن 200 منزل آخر بسبب حريق منفصل في بيرشور، ووسترشاير، وتلقى شخص واحد العلاج من استنشاق الدخان.

في وارويكشاير، أعلنت إدارة الإطفاء والإنقاذ في المقاطعة حالة طوارئ كبرى بعد أن كافحت فرق الإطفاء حريقًا هائلًا في سالفورد بريورز، ستراتفورد أبون آفون. واعتُبر الحريق تحت السيطرة بحلول مساء الخميس.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية قراءة أولية بلغت 38.1 درجة مئوية (100.6 درجة فهرنهايت) يوم الخميس في حدائق كيو غرب لندن، وسجلت أربعون منطقة في وسط وجنوب إنجلترا درجات حرارة بلغت 36 درجة مئوية أو أعلى.