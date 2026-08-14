تنفيذ إزالات لعقارات بدون ترخيص وإحالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالقليوبية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لفحص شكاوي عدد من المواطنين بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية والمتضمنة وجود تعديات ومخالفات بناء في عدد من المناطق .

جولات تفتيشية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نتائج المرور الميداني لفريق قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي أسفرت عن بدء تنفيذ إزالة شرائح خرسانية والحوائط الداخلية والخارجية بالأدوار المخالفة فى بعقار بشارع الترولى ، كما تم تنفيذ إزالة جزئية لطابقين من عقار مكون من دور أرضى و12 دور متكرر على مساحة 175 متر مسطح خارج الحيز العمرانى ، كما تم تنفيذ إزالة كلية لعدد (٢) جمالون مخالفين الأول علي مساحة 80 متر تقريبا وتم تنفيذ الإزالة بالكامل فى المهد والثاني جاملون علي مساحة 120 متر مسطح وتمت إزالته فى المهد بالكامل.

وأشار تقرير قطاع التفتيش والمتابعة إلى إحالة المختصين بالإدارة الهندسية بمدينة الخانكة للتحقيق بالنيابة الإدارية للإهمال والتقصير الشديد فى المتابعة والرصد لحالات البناء المخالف وعدم تحرير محاضر مخالفات الأعمال وكذلك عدم تحرير محاضر عدم تنفيذ قرار الإزالة ( محضر الغرامه اليومية ) ، وتم التوجيه باستمرار المرور الميدانى الدورى ورصد أى تعديات وإزالتها فى المهد و عدم التهاون أو التقصير فى المتابعة.

كما أوضح التقرير أنه تم إدراج العقارات المخالفة فى موجة الازالات القادمة أو أقرب حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة الكلية للادوار المخالفة في المباني التي تم رصدها .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بضرورة استمرار حملات التفتيش المفاجئة لضمان الالتزام بالقانون وسرعة الاستجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين ، وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أنه لا تهاون مع أي قصور في أداء الوحدات المحلية فيما يخص التصدي لأي تعديات أو مخالفات بناء.