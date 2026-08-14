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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكافحة الفساد.. اعتقال مسئول كبير في وزارة الكهرباء العراقية

وكيل وزارة الكهرباء العراقي خالد غزاي عطية
وكيل وزارة الكهرباء العراقي خالد غزاي عطية
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عراقية باعتقال السلطات العراقية  وكيل وزارة الكهرباء خالد غزاي عطية ضمن ملف مكافحة الفساد.

ووفق الاعلام العراقي، تم اعتقال وكيل وزارة الكهرباء العراقية، ضمن جهود الحكومة لمكافحة الفساد.

وفي سياق لآخر، ضبطت السلطات العراقية ضبط أكثر من 20 طائرة مسيّرة محلية الصنع في العاصمة بغداد، وإلقاء القبض على أربعة أشخاص على خلفية حيازتها، في عملية أمنية نفذتها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية، أن العملية أسفرت عن مصادرة أكثر من 20 طائرة مسيّرة جرى تصنيعها محلياً، مشيرة إلى أن المضبوطات كانت معدّة للتجارة بصورة غير قانونية.

 وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية ألقت القبض على أربعة متهمين كانوا يحوزون تلك الطائرات، قبل إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وتكتسب العملية أهمية أمنية في ظل تزايد استخدام الطائرات المسيّرة في العراق خلال الأشهر الماضية، سواء في الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت أمنية، أو في محاولات استهداف منشآت حيوية داخل بغداد ومناطق أخرى.

العراق وزارة الكهرباء العراقية مكافحة الفساد في العراق

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