الأسبوع المقبل.. الأرصاد تزف أخباراً سارة للمواطنين

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها على معظم أنحاء البلاد، وسط تحذيرات من تأثير الرطوبة ونشاط الرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط، في الوقت الذي كشفت فيه هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن تدريجي متوقع في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل، لتعود الأجواء إلى معدلات أكثر اعتدالًا نسبيًا.

الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تظل أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى نحو 39 أو 40 درجة.

الأرصاد

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو درجتين إلى 4 درجات، خاصة خلال فترات الليل، وهو ما يجعل الأجواء أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة.

الرمال والأتربة

الأرصاد

وأشارت إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، موضحة أن هذه الرياح قد تساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة.

وأضافت أن نشاط الرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة الصحراء الغربية وجنوب البلاد والبحر الأحمر.

تحذير لرواد البحر المتوسط

الأرصاد

وحذرت الدكتورة منار غانم رواد الشواطئ والمصطافين من ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط، موضحة أن ارتفاعها اليوم يتراوح بين 1.5 و2 متر، على أن تتجاوز 2.5 متر غدًا السبت.

وطالبت المصطافين بضرورة الالتزام بتعليمات فرق الإنقاذ واختيار الأماكن الآمنة للسباحة، خاصة مع اضطراب حركة الأمواج.

شبورة وأمطار

الأرصاد

كما تستمر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وتوجد كذلك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، دون تأثيرات كبيرة على الأنشطة اليومية.

الأسبوع المقبل

وأكدت الدكتورة منار غانم أن تحسنًا تدريجيًا في درجات الحرارة متوقع خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة قد تصل إلى 34 و35 درجة، لتشهد البلاد انخفاضًا نسبيًا مقارنة بدرجات الحرارة الحالية.

درجات الحرارة اليوم



كما يشهد الطقس اليوم، نشاط للرياح والأتربة، حيث تنشط الرياح أحياناً بسرعات تتراوح بين (30 إلى 40) كم/س على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً بالمناطق المكشوفة. وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية ومحافظة البحر الأحمر.

ويشهد الطقس اليوم، اضطرابًا في حركة الشواطئ، حيث تنشط الرياح على بعض الشواطئ البحرية (مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة - دمياط - بورسعيد)، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين (1.5 إلى 2) متر.

أما عن درجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 37° | المحسوسة 39° (الوجه البحري: العظمى 36° | المحسوسة 38°)

الرطوبة: العظمى ليلاً (83-88%) | الصغرى نهاراً (35-40%)

السواحل الشمالية الغربية والشرقية:

العظمى 32° - 33° | المحسوسة 36° - 37°

الرطوبة: العظمى ليلاً (90-96%) | الصغرى نهاراً (50-55%)

شمال الصعيد:

العظمى 39° | المحسوسة 41°

الرطوبة: العظمى ليلاً (55-65%) | الصغرى نهاراً (20-30%)

جنوب الصعيد:

العظمى 42° | المحسوسة 43°

الرطوبة: العظمى ليلاً (30-35%) | الصغرى نهاراً (10-15%)

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات بانتظام.