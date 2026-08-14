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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من محمود صلاح عقب انضمامه للأهلي

محمود صلاح
محمود صلاح
ياسمين تيسير

أعرب محمود صلاح نجم الاهلي المنضم حديثا من غزل المحله عن سعادته بالانضمام للفريق مشددا انه احد اعظم احلامه 

وقال صلاح في تصريحات عقب الانضمام للاهلي “أول ما سمعت إن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد معايا كنت مبسوط، أخويا اللي كان بيتفاوض فـ كنت كل شوية بسأله بقوله الموضوع وصل لإيه ”

وأضاف: “والدي كمان كنت بعدي عليه بالليل مكانش بيبقى لسة نام بيتابع الفيسبوك ويشوف ايه اللي بيتقال، فالموضوع كان كويس أوي للأسرة عندنا”.

وتابع: "الانتقال للنادي الأهلي يمثل لي تحقيق طموحي وطموح أسرتي، وإن شاء الله أستطيع تقديم أي إنجاز للأهلي".

وأكمل أن المنافسة ستكون صعبة بالتأكيد، فهؤلاء النجوم كنت أشاهدهم في التلفزيون قريبا، وكنت أحلم باللعب معهم، والآن أتنافس على اللعب في مكان أحدهم.

الاهلي غزل المحله محمود صلاح

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