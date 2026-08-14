الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟

لقي صغير يبلغ من العمر 4 سنوات، مصرغه صعقًا بالكهرباء اثناء قيام والدته بغسيل الملابس، حيث لامس الصغير سلك الكهرباء ولقى مصرعه على الفور باحدي قري مركز مغاغة شمال المنيا ، تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، اخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، يفيد بمصرع " عابد . ا . ط " 4 سنوات ويقيم باحدي قري مغاغة اثر ادعاء صعقا بالكهرباء في الغسالة.

وتم نقل الجثمان الي المستشفي المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت بندب الدكتور خلف رياض مفتش صحة مركز العدوة لمناظرة الجثمان داخل المستشفى لإعداد تقرير الوفاة.

وكشف تقرير مفتش صحة المركز، بعد مناظرته للجثمان، ان سبب الوفاة هو الصعق الكهربي وما احدثه من توقف بعضله القلب والتنفس، ولا توجد آثار شبهة جنائية في الوفاة، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بتصريح دفن الجثمان وتسليمه لاهليته.