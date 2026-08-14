رئيس جامعة المنيا يستقبل رئيس جامعة الأقصر ويبحثان تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعتين

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، في إطار ما يجمع الجامعتين من تواصل وتعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية، وذلك بحضور الدكتورة سمر مصطفى كمال ـ عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، والدكتورة سوزان بكري حسن أستاذ الدراسات السياحية المتفرغ ـ كلية السياحة والفنادق ـ جامعة الفيوم، والدكتور محمد عزت وكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا.

ورحّب الدكتور عصام فرحات برئيس جامعة الأقصر، مؤكدًا أهمية تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي .

وأعربت الدكتورة صابرين عبد الجليل عن تقديرها لحفاوة الاستقبال، مشيدة بما تشهده جامعة المنيا من طفرة ملحوظة في مختلف قطاعاتها، خاصة على المستويين الأكاديمي والطبي، وما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور في الخدمات والإمكانات، إلى جانب ما تبذله الجامعة من جهود للارتقاء بمستوى التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

وجاء اللقاء على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة لمياء محمد حسن طراف، بعنوان: «دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الوجهات السياحية الذكية»، والتي تناولت توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم وتطوير الوجهات السياحية الذكية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع السياحة عالميًا.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة سوزان بكري حسن، أستاذ الدراسات السياحية المتفرغ بكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، رئيسًا ومناقشًا، والدكتورة صابرين جابر عبد الجليل، أستاذ الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق ورئيس جامعة الأقصر، مشرفًا، والدكتور محمد عزت محمد، أستاذ الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، مشرفًا، والدكتورة نسرين خيري علي، أستاذ الدراسات السياحية المساعد بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا، مناقشًا.

