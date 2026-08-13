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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طنطا والزقازيق والمنيا .. جهود مكثفة لفرق الدعم الفني والإداري بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات

التنسيق الإلكتروني بالجامعات
التنسيق الإلكتروني بالجامعات
أ ش أ

واصلت الجامعات المصرية استقبال طلاب الثانوية العامة المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد؛ حيث شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعات، إقبالاً متزايداً من الطلاب لتسجيل رغباتهم، وسط إجراءات تنظيمية وتيسيرات مكثفة لضمان انتظام سير العمل بالفترات الزمنية المحددة.

ففي جامعة طنطا، انتظمت أعمال مكتب التنسيق الإلكتروني بمختلف المعامل المخصصة بالمجمع الطبي للكليات لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز القاعات بأحدث أجهزة الحاسب الآلي المتصلة بشبكة الإنترنت، وتوفير فرق فنية وإدارية لمساعدة الطلاب في إدخال رغباتهم بالشكل الصحيح على الموقع الإلكتروني للتنسيق وتقديم الإرشاد الأكاديمي لهم، مع حثهم على مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

وفي جامعة الزقازيق، شهد مكتب التنسيق الإلكتروني لليوم الثاني على التوالي إقبالاً من الناجحين في الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية من خلال معامل الحاسب الآلي التي تضم 20 جهازاً؛ حيث صرح رئيس الجامعة الدكتور خالد الدرندلي بأنه تم تشكيل فرق عمل لإرشاد الطلاب وتكليف الأمن الإداري بتنظيم الدخول والخروج. ومن جانبه، أكد نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب الدكتور هلال عفيفي، أنه تم تأمين التيار الكهربائي بالمعامل لضمان استمرارية العمل دون أعطال، وتزويدها بمهندسي كمبيوتر وفنيي صيانة وأخصائيي شؤون طلاب لمعاونة الطلاب، مشيراً إلى أن العمل بالمكتب يستمر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وفي جامعة المنيا، انتظمت أعمال فرع مكتب التنسيق الإلكتروني المخصص لخدمة طلاب المرحلة الثانية؛ حيث صرح رئيس الجامعة الدكتور عصام فرحات بأن الجامعة سخرت إمكاناتها البشرية والتكنولوجية لخدمة الطلاب من خلال تجهيز معمل للحاسب الآلي يضم أكثر من 100 جهاز متصل بالإنترنت، فضلاً عن توفير أخصائيي شؤون الطلاب لتسهيل تسجيل الرغبات مجاناً وبدقة طوال فترة التنسيق من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مؤكداً عمل المعامل بكامل طاقتها مع تواجد فرق الدعم الفني لتلافي أي أخطاء أثناء إدخال البيانات.

الجامعات المصرية طلاب الثانوية العامة المرحلة الثانية التنسيق الإلكتروني

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