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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته

غزة
غزة
هاني حسين

أعلنت وزارة الداخلية بغزةـ اغتيال مدير شرطة محافظة غزة في قصف إسرائيلي استهدف سيارته بشارع الرشيد، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قائد سرية تابعة لحركة حماس في منطقة خان يونس، كان يخطط لتنفيذ هجمات ضد قوات الاحتلال العاملة في قطاع غزة.


وأضاف أن عملية الاستهداف الجوي استهدفت الإرهابي بهدف إزالة التهديد الذي يواجه القوات، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت حرونوت العبرية.

وكان فلسطينيون قد أفادوا في وقت سابق بمقتل وإصابة شخص في حوادث متفرقة بحي الأمل غرب خان يونس.

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