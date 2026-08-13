لوكا زيدان يكشف كواليس مونديال الجزائر.. وسر إطلاق لقب «فيرنانديز» عليه

كشف لوكا زيدان، حارس مرمى ليجانيس الإسباني، كواليس مشاركته مع منتخب الجزائر في بطولة كأس العالم 2026، كما تحدث عن المواجهة الصعبة أمام الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي، إلى جانب سر اللقب الذي كان يُطلق عليه خلال طفولته.

وخاض زيدان، البالغ من العمر 28 عامًا، منافسات المونديال بقميص منتخب الجزائر، وشارك في مباريات أمام الأرجنتين والأردن والنمسا، واستقبلت شباكه 7 أهداف، ما جعله عرضة لانتقادات من جانب بعض الجماهير الجزائرية.

لوكا زيدان: كأس العالم أكبر حدث في كرة القدم

وفي تصريحات لبرنامج «إل لارغيرو» عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، وصف حارس ليجانيس الجديد تجربته مع المنتخب الجزائري في كأس العالم بأنها واحدة من أبرز ذكريات مسيرته.

وقال زيدان: «كانت تجربة رائعة جدًا، فكأس العالم هو أكبر حدث يمكن أن يشارك فيه لاعب كرة القدم».

وأعرب الحارس الجزائري عن أسفه لعدم تمكن منتخب بلاده من الذهاب بعيدًا في البطولة، مضيفًا: «كنا نتمنى أن نذهب إلى أبعد من ذلك، لكن سويسرا أقصتنا، ولم تسر الأمور بالطريقة التي كنا نريدها، لكنني سأحتفظ بذكرى رائعة من تجربة كأس العالم».

مواجهة ميسي كانت صعبة

وتطرق زيدان إلى مواجهة منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، مؤكدًا أن المباراة كانت اختبارًا معقدًا بالنسبة له ولزملائه.

وقال: «مواجهة الأرجنتين بقيادة ميسي كانت مباراة صعبة جدًا. عندما تواجه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، فإن الأمر يكون معقدًا».

لماذا كان يُطلق عليه لقب «فيرنانديز»؟

وكشف حارس الجزائر عن مفاجأة تتعلق بطفولته، موضحًا أن لقب «فيرنانديز» كان يُستخدم لحمايته من الشهرة المرتبطة بوالده، أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

وقال: «كان يطلق علي لقب فيرنانديز بهدف حمايتي عندما كنت صغيرًا. كان والداي ينسبان لقب والدتي، فيرونيك فيرنانديز، لحمايتنا قليلًا».

وأضاف: «لكن في الوقت الحالي تنتشر المعلومات بسرعة كبيرة، وفي النهاية أصبح الجميع يعرف أننا أبناء زين الدين زيدان».

لا ينزعج من الحديث عن والده

وأكد لوكا زيدان أنه لا يشعر بالانزعاج من الأسئلة المتعلقة بوالده، رغم الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها زين الدين زيدان، المدير الفني الحالي لمنتخب فرنسا.

وقال: «هل أنزعج عندما تُسألونني عن والدي؟ لا، إطلاقًا. من الطبيعي أن تسألوني عن والدي، بالنظر إلى مسيرته وتأثيره في كرة القدم، بل على العكس».

وأشار إلى أن دور والدته في مسيرته لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام، موضحًا: «الأسئلة عن والدتي وإخوتي تكون أقل، رغم أن لهم دورًا كبيرًا في المسيرة التي وصلت إليها».

وتابع: «والدتي كانت دائمًا إلى جانبنا، وهي التي كانت موجودة في المنزل وتولت تربيتنا، وكانت تتابعنا وتحرص على أداء واجباتنا المدرسية. كل القيم التي نتحلى بها اليوم ندين بها أيضًا لوالدتي».

أرقام لوكا زيدان مع الجزائر

وبمشاركته في كأس العالم 2026، ارتفع رصيد لوكا زيدان إلى 10 مباريات دولية مع منتخب الجزائر، استقبل خلالها 9 أهداف، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 5 مباريات، ليواصل مسيرته الدولية بالتزامن مع انتقاله إلى ليجانيس الناشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني.