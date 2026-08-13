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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

قرار مفاجئ في تركيا بسبب محمد صلاح.. ما الذي يحدث خلف الكواليس؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

لم يتوقف تأثير انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور عند حدود المستطيل الأخضر، إذ امتدت أصداء الصفقة إلى الأوساط السياسية في تركيا، بعد موقف لافت من وزير العدل التركي أكين غورليك.

وكان نادي طرابزون سبور قد نجح في حسم التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما ارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بالانتقال إلى بشكتاش، قبل أن تتغير وجهته في اللحظات الحاسمة.

ووقع النجم المصري عقدًا مع طرابزون يمتد حتى عام 2028.

وزير العدل التركي يوجه رسالة خاصة

وعقب الإعلان عن الصفقة، كشف وزير العدل التركي عن رغبته في حضور إحدى مباريات طرابزون سبور في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، مؤكدًا تقديره الكبير للجماهير وعلاقتها بالنادي.

وقال غورليك، إن ارتباط سكان طرابزون بفريقهم يتجاوز حدود التشجيع التقليدي، مشيرًا إلى قوة العلاقة العاطفية التي تجمع المدينة بناديها، ومعتبرًا أن هذا الشغف بكرة القدم يمثل نموذجًا مميزًا.

ولم يغفل الوزير توجيه رسالة مباشرة إلى محمد صلاح، مرحبًا بانضمامه إلى مجتمع طرابزون، ومتمنيًا له التوفيق خلال تجربته الجديدة في الملاعب التركية.

كما أشاد غورليك بالصفقات التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات، معتبرًا أن التعاقد مع أسماء بارزة يمكن أن يمنح كرة القدم التركية دفعة قوية ويزيد من جاذبية المنافسات المحلية والأوروبية.

 

صفحة جديدة لصلاح في تركيا

وكان محمد صلاح قد انضم رسميًا إلى طرابزون سبور يوم الخميس الماضي، ووقع عقدًا يمتد لمدة عامين، في خطوة مثيرة للاهتمام في مسيرته الاحترافية.

يتضمن عقد صلاح مع طرابزون راتباً سنوياً قدره 10 ملايين يورو، إضافة إلى 7 ملايين يورو مكافأة توقيع، فضلاً عن حوافز مرتبطة بالأداء.

كما يستعد طرابزون سبور لطرح حزمة خاصة من المنتجات الرسمية تحمل اسم محمد صلاح، في خطوة تهدف إلى زيادة العوائد التجارية.

وبموجب العقد، سيحصل قائد منتخب مصر على 20% من عائدات المنتجات الرسمية التي تُطرح باسمه، بينما بلغت عمولة وكيل أعماله 5% وفق التفاصيل المعلنة.

وتترقب الجماهير موعد المشاركة الأولى للاعب المصري مع فريقه الجديد، إلا أن موقفه من خوض المباراة الافتتاحية لا يزال غير محسوم بشكل كامل.

ظهور مرتقب لمحمد صلاح

وتتجه الأنظار حاليًا إلى الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور، حيث يستعد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد من الدوري التركي.

ومن المنتظر أن تكون مواجهة قاسم باشا محطة مهمة في بداية رحلة اللاعب المصري مع فريقه الجديد، خصوصًا أن الجماهير تترقب بشغف مشاهدة النجم الذي صنع تاريخًا طويلًا في الملاعب الأوروبية.

ويحمل انتقال صلاح إلى طرابزون سبور أبعادًا تتجاوز مجرد إضافة لاعب جديد إلى قائمة الفريق، فوجود نجم عالمي بحجم اللاعب المصري قد يرفع من اهتمام الجماهير والإعلام بالدوري التركي، كما يمنح النادي حضورًا أكبر على الساحة الأوروبية.

محمد صلاح أخبار محمد صلاح طرابزون سبور الدوري التركي وزير العدل التركي

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