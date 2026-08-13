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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«الأعلى للإعلام» يتيح ساعة إضافية للقنوات التلفزيونية الراغبة في تغطية دورة ألعاب البحر المتوسط

دورة ألعاب البحر المتوسط
دورة ألعاب البحر المتوسط
أ ش أ

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إتاحة ساعة إضافية للقنوات التليفزيونية الراغبة في تغطية أحداث وفعاليات الدورة العشرين لألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026» المقامة في إيطاليا بمشاركة 26 دولة من 3 قارات والتي تنطلق في الفترة من 21 أغسطس الجاري وحتى 3 سبتمبر المقبل، والتي تشارك فيها بعثة جمهورية مصر العربية، بحيث يمتد بث البرامج الرياضية المخصصة لتغطية الدورة حتى الساعة الثانية صباحًا، بدلًا من الساعة الواحدة صباحًا، وذلك طوال فترة البطولة.

وأكد المجلس أن الساعة الإضافية، من الواحدة صباحًا وحتى الثانية صباحًا، تقتصر على القنوات التليفزيونية التي ترغب في تخصيص برامج لتغطية أحداث وفعاليات دورة ألعاب البحر المتوسط، وأن البرنامج المذاع خلال هذه الفترة يجب أن يكون مخصصًا حصريًا لتغطية الدورة ومنافساتها وأخبار البعثة المصرية.

وشدد المجلس على أن أي قناة تليفزيونية ترغب في تقديم برنامج يقتصر فقط على تغطية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الساعة الإضافية، يتعين عليها مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والحصول على موافقة كتابية منه قبل بدء بث البرنامج، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للبث البرامجي خلال هذه الفترة.

وجاء قرار المجلس استجابةً لاقتراح تقدمت به قنوات «أون سبورت»، بهدف إتاحة مساحة زمنية إضافية للتغطية الإعلامية للدورة، واستعراض الحصاد اليومي لمشاركة البعثة المصرية، ومتابعة نتائج ومنافسات الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب، خاصة أن فعاليات الدورة تتزامن مع بداية منافسات الدوري العام المصري، مما يتطلب تنظيمًا دقيقًا للمساحات الزمنية المخصصة للتغطيات الرياضية على شاشات القنوات التليفزيونية.

يأتي ذلك حرصًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على إتاحة الفرصة للإعلام الرياضي المصري لتغطية مشاركة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بالشكل الذي يليق بأهمية الحدث الرياضي، خاصة أن الدورة تتضمن منافسات في عدد من الألعاب الرياضية التي تحظى باهتمام جماهيري، وتشكل محطة مهمة للرياضيين في طريق الاستعداد والاستحقاقات الدولية المقبلة

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قنوات التليفزيونية تغطية أحداث لألعاب البحر المتوسط

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