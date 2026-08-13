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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنزاجي يفتح الباب أمام تغييرات جديدة في الهلال.. ومصير مالكوم ونونيز وكانسيلو يثير التساؤلات

إنزاجي
إنزاجي
إسلام مقلد

فتح الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، الباب أمام إجراء تغييرات جديدة على قائمة «الزعيم» خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن ملف الانتقالات لا يزال مفتوحًا، بالتزامن مع استعداد الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتتجه الأنظار داخل الهلال إلى عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مستقبل الثلاثي مالكوم، وداروين نونيز، وجواو كانسيلو، في ظل التحركات المستمرة لإدارة النادي من أجل تجهيز قائمة قوية قادرة على المنافسة على جميع البطولات.

ويستهل الهلال مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الفيصلي، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وقال إنزاجي بشأن سوق الانتقالات: «لا يزال السوق قائمًا، وما زالت الفرص متاحة، والأمور في هذا الشأن تتداول بيننا وبين الإدارة، وبإمكانكم توجيه هذا السؤال للإدارة الرياضية».

تأخر الدوليين لا يمثل أزمة

وتطرق المدير الفني للهلال إلى موقف اللاعبين الذين تأخروا في الانضمام إلى المعسكر بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم، مؤكدًا أن الأمر طبيعي ولن يؤثر على استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأوضح إنزاجي: «من ناحية وصول بعض اللاعبين متأخرين للمعسكر، هذا أمر طبيعي كونهم مشاركين في كأس العالم، وهذا الأمر لن يؤثر علينا».

إنزاجي يعلن توجهًا هجوميًا جديدًا

وكشف المدرب الإيطالي عن ملامح فلسفته الفنية مع الهلال خلال الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الفريق سيعتمد على أسلوب أكثر هجومية، في ظل امتلاكه مجموعة كبيرة من اللاعبين القادرين على صناعة الخطورة أمام مرمى المنافسين.

وقال إنزاجي بوضوح: «سيكون توجهنا في الموسم الجديد اللعب بأسلوب هجومي».

ويأتي ذلك في ظل رغبة الجهاز الفني في تقديم الهلال بصورة مختلفة خلال الموسم المقبل، مع الاستفادة من القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها الفريق في الخط الأمامي.

كوليبالي جاهز.. والبليهي يدخل حسابات التدوير

وعلى المستوى الدفاعي، أكد إنزاجي جاهزية السنغالي كاليدو كوليبالي للمشاركة، مشيرًا إلى أن اللاعب وصل إلى مرحلة جيدة من الناحية البدنية بعد انتظامه في التدريبات.

وقال: «كوليبالي كان متواجدًا معنا، ومع الحصص التدريبية هو في أتم الجاهزية البدنية».

كما تحدث المدرب الإيطالي عن علي البليهي، مؤكدًا انتظامه في التدريبات، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى إمكانية تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، خاصة مع وجود عناصر شابة يسعى لمنحها فرصة أكبر خلال الموسم.

وأوضح: «البليهي يتدرب حاليًا، لكن بما أن هناك لاعبين شباب آخرين أرغب بالقيام بعملية التدوير».

الهلال يحترم الفيصلي ويبحث عن بداية قوية

وعن المواجهة الافتتاحية أمام الفيصلي، شدد إنزاجي على أهمية تحقيق بداية قوية، مؤكدًا احترامه للمنافس رغم اختلاف الإمكانات بين الفريقين.

وقال: «هذه بداية الموسم، والفيصلي فريق كبير، وسنحاول قدر المستطاع أن نكون حاضرين، وأن يكون الفوز حليفنا».

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