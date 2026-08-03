مهاجم الهلال السعودي يقترب من بشكتاش

اقترب نادي بشكتاش التركي بشدة من التوقيع مع مع المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، لاعب الهلال السعودي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكره الصحفي البلجيكي ساشا تافولييري، فإن إدارة الهلال وافقت على رحيل نونيز بنظام الإعارة، ومنحت النادي التركي الضوء الأخضر للتفاوض مباشرة مع اللاعب حول الشروط الشخصية للعقد.

وأضاف أن المفاوضات بين بشيكتاش ونونيز تشهد تقدمًا كبيرًا، وسط تفاؤل بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.



ويأتي اقتراب نونيز من الرحيل في ظل تراجع فرص مشاركته بشكل أساسي مع الهلال، خاصة بعد انضمام النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الفريق.