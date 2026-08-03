موعد انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الاثنين

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار الموجة الحارة التي نعيشها خلال الايام الماضية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد الشعور بالحرارة ، وكشف خبراء الطقس عن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الاحوال الجوية في القاهرة والمحافظات .

حالة الطقس اليوم الأثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات، معلنة انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس ليلًا مائلًا للحرارة رطبًا على معظم الأنحاء.

ارتفاع نسبة الرطوبة

ومع حلول ساعات الليل يصبح الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على معظم الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال فترات النهار.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأعلنت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن موعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.. قائلة: "إن البلاد ستشهد اعتبارا من غدا الثلاثاء انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية مع ارتفاع نسب الرطوبة بقيم تتراوح ما بين 2 و4 درجات مئوية".

حالة الطقس من اليوم إلى السبت

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة اعتبارا من اليوم وحتى السبت القادم، قالت إيمان شاكر "إن البلاد ستشهد خلال هذه الفترة انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 1 إلى 2 درجة مئوية مع استمرار الطقس شديد الحرارة الرطب نهارا والمائل للحرارة الرطب ليلا، كما يستمر ارتفاع نسب الرطوبة في زيادة الاحساس بحرارة الطقس عن المعلن في الظل بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية".

درجات الحرارة اليوم الأثنين

وأوضحت الأرصاد الجوية درجات الحرارة ، وتسجل القاهرة الكبرى تسجل درجة حرارة عظمى 37 درجة، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 30 درجة للعظمى و33 للمحسوسة، والسواحل الشمالية الشرقية 33 للعظمى و36 للمحسوسة.

والوجه البحرى يسجل 36 درجة للعظمى و38 للمحسوسة، بينما تبلغ الحرارة فى شمال الصعيد 40 درجة للعظمى و42 للمحسوسة، وتصل فى جنوب الصعيد إلى 45 درجة للعظمى و46 للمحسوسة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وأوضحت الهيئة بالنسبة للظواهر الجوية المتوقعة، فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومع زيادة نسب الرطوبة قد ينتج عنها فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وتسود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وعلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما يسود نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم /س على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء على بعض المناطق المكشوفة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوبًا على حلايب شلاتين - جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

ويسود نشاط للرياح على بعض المناطق من شواطئ السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة بور سعيد - دمياط - العريش مما يؤدى الى ارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

القاهرة: العظمى 37 - الصغرى 25

العاصمة الإدارية الجديدة: العظمى 38- الصغرى 24

مدينة 6 أكتوبر: العظمى 38 - الصغرى 24

الإسكندرية: العظمى 33 - الصغرى 24

مرسى مطروح: العظمى 29 - الصغرى 25

طنطا: العظمى 36 - الصغرى 24

المنصورة: العظمى 36 - الصغرى 25

سوهاج: العظمى 43 - الصغرى 28

قنا: العظمى 44 - الصغرى 29

الأقصر: العظمى 45 - الصغرى 29

أسوان: العظمى 45 - الصغرى 30