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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سلاف فواخرجي لصدى البلد: الجمهور المصري بيتعاطف مع الفن وبيفهم فيه.. ومصر منارة الفن العربي

النجمة سلاف فواخرجي
النجمة سلاف فواخرجي
أوركيد سامي

أكدت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أن مصر ستظل صاحبة المكانة الأكبر في تاريخ الفن العربي، مشيدة بالجمهور المصري الذي وصفته بأنه يتمتع بذائقة فنية خاصة وقدرة كبيرة على تقدير الأعمال الفنية والتفاعل معها بصدق، معربة عن امتنانها للمحبة التي تلقاها في مصر منذ بداية مشوارها الفني وحتى اليوم.

وجاءت تصريحات سلاف فواخرجي خلال ندوة خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت عن علاقتها بالجمهور المصري، مؤكدة أن الفنان يشعر بقيمة نجاحه الحقيقي عندما يحظى بتقدير الجمهور في مصر.

وقالت سلاف فواخرجي: "الجمهور المصري بيتعاطف مع الفن وبيفهم فيه وبيتذوقه، وده شيء مهم جدًا لأي فنان، لأنه جمهور يقدر المجهود ويشعر بقيمة العمل الفني، ولذلك نجاح أي عمل في مصر يمثل نجاحًا كبيرًا."

وأضافت أن مصر كانت وما زالت القلب النابض للفن العربي، وقالت: "مصر منارة الفن، وأحب دايمًا أشكر مصر وشعب مصر على احتضانهم لي، وعلى المحبة الكبيرة اللي بلاقيها في كل مرة أكون موجودة فيها."

وأوضحت أن الجمهور المصري يمتلك وعيًا فنيًا وثقافيًا يجعله قادرًا على التمييز بين الأعمال الجادة وغيرها، مؤكدة أن هذا الوعي ساهم في استمرار الريادة الفنية المصرية لعقود طويلة، وجعل القاهرة وجهة أساسية لكل الفنانين العرب.

وأشارت إلى أن الفن المصري كان ولا يزال مصدر إلهام للأجيال المختلفة، لما قدمه من أعمال خالدة في السينما والدراما والمسرح، مؤكدة أن تأثيره تجاوز حدود مصر ليصل إلى جميع أنحاء الوطن العربي.

وأكدت سلاف فواخرجي أن الفنان العربي يشعر دائمًا بالفخر عندما يقدم عملًا يحظى بإعجاب الجمهور المصري، معتبرة أن هذا الجمهور يمتلك حسًا إنسانيًا كبيرًا يجعله يتفاعل مع القصص والشخصيات بصدق، وهو ما يمنح الفنان دافعًا للاستمرار وتقديم الأفضل.

كما أعربت عن سعادتها الكبيرة بكل لحظة تقضيها في مصر، مشيرة إلى أن مشاعر الترحيب والمحبة التي تجدها من الجمهور المصري تمنحها إحساسًا بأنها بين أهلها، مؤكدة أن العلاقة بين الفنان وجمهوره تقوم على الاحترام والمحبة المتبادلة.

واختتمت الفنانة السورية حديثها بتوجيه رسالة شكر إلى مصر وشعبها، مؤكدة أن الاحتضان الذي حظيت به على مدار سنوات طويلة سيظل محل تقدير كبير بالنسبة لها، متمنية استمرار التواصل مع الجمهور المصري من خلال أعمال فنية جديدة تليق بذائقته الرفيعة، مضيفة: "مصر لها مكانة خاصة في قلبي، وشعبها يستحق كل الحب والتقدير."

النجمة سلاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

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