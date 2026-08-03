قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة المنيا تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد استقرار الأوضاع
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 أغسطس
صحة المصريين خط أحمر.. تحركات برلمانية لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة والغش التجاري
أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. والأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة في المدارس .. اليوم
لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026
معاريف: إسرائيل تخشى أن يتركها ترامب وحيدة أمام إيران.. وتحذيرات من تهديد وجودي
مساعد وزير الخارجية الأسبق: خريطة طريق غزة تتضمن إدارة فلسطينية للقطاع.. وإعلان آليات التنفيذ قريبًا
جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2026
ما مدى اشتراط الوضوء للاتيان بالأذكار عقب الصلوات؟.. الإفتاء توضح
بعد زلزال اليوم.. البحوث الفلكية يوجه تحذيرا عاجلا وتكشف التصرف الصحيح وقت الزلازل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. والأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
كشف منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تكلفة استهلاك الكهرباء ونسب الدعم التي تتحملها الدولة بعد تحريك أسعار التعريفة، مؤكدًا أن القرار جاء في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة الأحمال خلال الفترة الحالية.

أحمد موسى: مصر تواجه واحدة من أصعب مراحلها.. ومنظومات إعلامية ولجان إلكترونية تستهدف الدولة بالشائعات
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تتعرض لحملات إعلامية وإلكترونية ممنهجة تستهدف زعزعة الثقة في مؤسساتها، مشددًا على أن الهدف الحقيقي من تلك الحملات ليس أشخاصًا أو مسؤولين، وإنما الدولة المصرية نفسها، داعيًا المواطنين إلى التمسك بالوعي وعدم الانسياق وراء الشائعات.

برلماني: 50% من الأطباء هاجروا بسبب ضعف الرواتب
أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن عددًا كبيرًا من الأطباء يهاجرون إلى خارج البلاد بسبب ضعف الرواتب، مشيرًا إلى أن رواتب شريحة كبيرة من الأطباء تتراوح بين 2500 و6000 جنيه، بينما لا يتجاوز راتب الطبيب الاستشاري 9000 جنيه.

أحمد موسى: لا أحد يفرض على مصر قراراتها.. ويجب الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك قرارها الوطني المستقل، مشددًا على أنه لا يوجد أي طرف خارجي يستطيع فرض توجهات أو قرارات على مصر، داعيًا المواطنين إلى الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
الكهرباء: الزيادة الأخيرة في الأسعار تحقق وفرًا بـ15 مليار جنيه سنويًا
قال منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء ستحقق وفرا قدره 15 مليار جنيه في السنة.

رئيس هيئة ميناء دمياط: نعتمد على منظومة إلكترونية تتابع حركة السفن لحظة بلحظة
أكد اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي عبد الله، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن جميع التحركات داخل المسطح المائي للميناء تخضع لمتابعة دقيقة من خلال برج الإرشاد، الذي يتيح لضباط الإرشاد مراقبة حركة السفن بشكل لحظي لضمان انتظام وسلامة العمليات الملاحية.

هيئة الدواء تُسرّع تطبيق «التتبع».. وخبرات عالمية لضمان القضاء على السوق السوداء
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هيئة الدواء المصرية تنفذ منظومة التتبع الدوائي وفق خطة مرحلية مدروسة، تضمن التطبيق التدريجي دون التأثير على سوق الدواء أو إحداث أي معوقات تشغيلية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة احتاجت ما بين ثماني وعشر سنوات لاستكمال تطبيق المنظومة بشكل كامل.

طبيب يحذر من إساءة استخدام "حقن هرمون النمو"
حذر الدكتور محمد حسن منيسي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، من اللجوء إلى حقن هرمون النمو دون وجود ضرورة طبية أو إشراف متخصص.

46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء تراجع الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الأيام الماضية، موضحة أن الانخفاض في درجات الحرارة سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، إلا أن ارتفاع نسب الرطوبة سيظل عاملًا رئيسيًا في زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة ومعلومات كاملة بشأن مختلف التحديات التي تواجهها، مشددًا على أهمية الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية.

الكهرباء أحمد موسى الشائعات الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

زلزال

بيان رسمي من البحوث الفلكية يوضح تفاصيل الزلزال

وزير التربية والتعليم

البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح نظامها الدراسي ومساراتها

ترشيحاتنا

فرار شباب من مقاعدهم بعد الهزة الأرضية.. ثوان من الرعب في الشارع

كاميرا مراقبة ترصد لحظة فرار شباب من مقاعدهم بعد الزلزال.. ثوان من الرعب في الشارع

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يدعو لمصر بعد الزلزال: اللهم احفظ أهلنا من الكوارث والفتن

أحمد السيد الدبيكي نقيب العلوم الصحية

نقيب العلوم الصحية: الاستثمار في الموارد البشرية كلمة السر وراء الطفرة الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد