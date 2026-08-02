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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

2500 جنيه لطبيب الامتياز و8500 للاستشاري بعد 30 عامًا.. نائب يطالب بمضاعفة رواتب الأطباء

النائب نبيل العطار
النائب نبيل العطار
شيماء جمال

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلات كبيرة تتعلق برواتب الأطباء، موضحًا أن طبيب الامتياز يحصل على راتب شهري يبلغ نحو 2500 جنيه، بينما يتقاضى الطبيب الاستشاري بوزارة الصحة، بعد 30 عامًا من الخدمة، راتبًا يتراوح بين 8 آلاف و8500 جنيه.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن الطبيب المقيم يحصل على راتب يتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن هذه الرواتب ضعيفة، وأن مرتبات الأطباء يجب أن تتضاعف.

ولفت إلى أن كثيرًا من الأطباء لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تبحث عن حلول لهذه المشكلة، إلا أن الأزمة ترتبط بالموازنة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تدرس زيادة رواتب الأطباء، بما يضمن توفير دخل مناسب يليق بهم ويساعد على استقرارهم في أداء عملهم.

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