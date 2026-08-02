قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء: رفع التعريفة كان ضروريا.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الاستهلاك
البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة.. تفاصيل كاملة تشرح عن نظامها الدراسي ومساراتها
المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الطالبية.. وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في أوسيم لـ 9 سبتمبر
46 درجة في الظل بالصعيد| الأرصاد: انكسار الموجة شديدة الحرارة الثلاثاء
أحمد موسى: هناك محاولات لإفشال التحركات المصرية بشأن غزة.. والقاهرة تواصل دعمها للقضية الفلسطينية
محمد عوض: نعمل على توفير منظومة متكاملة لدعم المستثمرين المصريين بالخارج
عمدة طرابزون: نتمنى إتمام صفقة انتقال صلاح لنادينا
أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
القليوبي: الدولة تدعم الكهرباء بـ100 مليار جنيه سنويًا لتخفيف الأعباء عن المواطنين
الكهرباء:4.1 تريليون جنيه استثمارات لدعم الشبكة ولا نية لتخفيف الأحمال في الصيف
أحمد موسى: مصر تملك المعلومات الكاملة.. وأجهزتها يقظة أمام كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية ورحلة علاجه في ألمانيا: «الرياضة أصبحت ضرورة»

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة عن الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ورحلة علاجه في ألمانيا، موجهًا الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة غيابه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يقدر اهتمام الجمهور وسؤالهم عنه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل مسؤولية كبيرة تجاههم، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في مجال الإعلام.

طبيعة العمل الإعلامي

وأوضح أنه يعمل في المجال الإعلامي منذ 43 عامًا، منها 12 عامًا في قناة صدى البلد، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل الإعلامي تتطلب مجهودًا كبيرًا وساعات عمل طويلة، وأنه تعرض منذ بعد عيد الفطر لظرف صحي لم يكن يعرف تفاصيله سوى أسرته المقربة.

وأضاف أنه واصل العمل رغم ظروفه الصحية، واعتمد في بعض الفترات على المسكنات، كما توجه إلى عدد من الأطباء داخل مصر، مقدمًا الشكر لوزير الصحة وللمنظومة الطبية المصرية على جهودها.

وأشار موسى إلى أنه خلال رحلته العلاجية في ألمانيا، أشاد الطبيب الذي تابعه بمستوى الطب المصري وكفاءة الأطباء المصريين، مؤكدًا أن تجربته دفعته للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والحركة بشكل يومي.

الحفاظ على الصحة

ونصح بضرورة تخصيص وقت ولو قصير لممارسة الرياضة، موضحًا أن المشي والحركة لهما دور مهم في الحفاظ على الصحة، وأنه أصبح يستغل أي وقت متاح لممارسة بعض التمارين سواء أثناء الجلوس أو الوقوف.

وتابع أن الطبيب الألماني سأله عن قدرته على السباحة، ونصحه بممارستها أو المشي أو الجري، مؤكدًا أن نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة يمثل مشكلة صحية يجب الانتباه إليها.

قيمة الوطن ورغبته في العودة

كما تحدث أحمد موسى عن موقف إنساني خلال وجوده في ألمانيا، بعدما التقى بشاب مصري يدعى مينا من الزقازيق، والذي أخبره أن الغربة جعلته يشتاق إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الموقف جعله يشعر بقيمة الوطن ورغبته في العودة سريعًا.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الصحة الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

سعر الذهب

900 جنيه.. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

جنيهات ذهب

400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

نجل الشهيد احمد المنسي

نجل الشهيد أحمد المنسي يحقق تفوقا وإنجازا علميا في امتحانات الدبلومة الأمريكية

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

الزواج

زوجي متزوج ثلاثًا ولا يعدل بيننا فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب

الشيخ محمود الخشت يزف حفيدته إلى زوجها في يوم عرسها.

الشيخ محمود الخشت يزف حفيدته إلى زوجها في يوم عرسها.. صور

دار الإفتاء

ما حكم شراء سلعة باسم شخص آخر للحصول على خصومات البيع؟.. الإفتاء توضح الحكم

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

فيديو

صانع المحتوى

غضب واسع بسبب تصوير الأهرامات بطائرة درون.. ومطالبات بالتحقيق في الواقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد