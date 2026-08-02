أحمد موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية ورحلة علاجه في ألمانيا: «الرياضة أصبحت ضرورة»

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل جديدة عن الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، ورحلة علاجه في ألمانيا، موجهًا الشكر لكل من حرص على الاطمئنان عليه خلال فترة غيابه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يقدر اهتمام الجمهور وسؤالهم عنه، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل مسؤولية كبيرة تجاههم، خاصة بعد سنوات طويلة قضاها في مجال الإعلام.

طبيعة العمل الإعلامي

وأوضح أنه يعمل في المجال الإعلامي منذ 43 عامًا، منها 12 عامًا في قناة صدى البلد، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل الإعلامي تتطلب مجهودًا كبيرًا وساعات عمل طويلة، وأنه تعرض منذ بعد عيد الفطر لظرف صحي لم يكن يعرف تفاصيله سوى أسرته المقربة.

وأضاف أنه واصل العمل رغم ظروفه الصحية، واعتمد في بعض الفترات على المسكنات، كما توجه إلى عدد من الأطباء داخل مصر، مقدمًا الشكر لوزير الصحة وللمنظومة الطبية المصرية على جهودها.

وأشار موسى إلى أنه خلال رحلته العلاجية في ألمانيا، أشاد الطبيب الذي تابعه بمستوى الطب المصري وكفاءة الأطباء المصريين، مؤكدًا أن تجربته دفعته للتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة والحركة بشكل يومي.

الحفاظ على الصحة

ونصح بضرورة تخصيص وقت ولو قصير لممارسة الرياضة، موضحًا أن المشي والحركة لهما دور مهم في الحفاظ على الصحة، وأنه أصبح يستغل أي وقت متاح لممارسة بعض التمارين سواء أثناء الجلوس أو الوقوف.

وتابع أن الطبيب الألماني سأله عن قدرته على السباحة، ونصحه بممارستها أو المشي أو الجري، مؤكدًا أن نمط الحياة الذي يعتمد على الجلوس لفترات طويلة يمثل مشكلة صحية يجب الانتباه إليها.

قيمة الوطن ورغبته في العودة

كما تحدث أحمد موسى عن موقف إنساني خلال وجوده في ألمانيا، بعدما التقى بشاب مصري يدعى مينا من الزقازيق، والذي أخبره أن الغربة جعلته يشتاق إلى مصر، مؤكدًا أن هذا الموقف جعله يشعر بقيمة الوطن ورغبته في العودة سريعًا.