بعد ساعات من الترقب.. أحمد موسى يكشف سبب إلغاء ترامب للهجوم على إيران

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء الهجوم الذي كان يستهدف إيران، وذلك مقابل التوصل إلى اتفاق سريع يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح موسى، عبر حسابه على منصة «إكس» أن العالم حبس أنفاسه طوال الليل ترقبًا للتصعيد العسكري، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي تعليق الهجوم.

وأضاف، بحسب ما نقله عن ترامب، أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبوا وقف الهجوم المدمر، الذي وصفه بأنه «الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية»، مقابل الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وأشار موسى إلى أن ترامب أكد أنه قرر تعليق الهجوم، موضحًا أن إسرائيل وافقت أيضًا على هذا التوجه، في إطار تفاهم يهدف إلى الوصول لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز.

ويأتي ذلك في ظل ترقب دولي واسع للتطورات المتسارعة في المنطقة، وسط متابعة حثيثة لأي تحركات قد تؤثر على مسار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.