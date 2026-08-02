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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أتلتيكو مدريد يتحرك لضم محمد صلاح في صفقة مجانية

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

دخل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على خط المنافسة للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مستغلًا انتهاء عقده مع ليفربول، ليصبح متاحًا للانتقال في صفقة مجانية.

وذكر موقع "Fichajes" الإسباني أن إدارة النادي المدريدي تدرس التحرك رسميًا لضم قائد منتخب مصر، من خلال عرض يمتد لموسمين، مع بند يسمح بتمديده لعام إضافي، وفقًا لعدد مشاركاته ومستواه مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن أتلتيكو بدأ بالفعل دراسة الجوانب المالية الخاصة بالصفقة، كما أجرى اتصالات أولية لمعرفة مطالب اللاعب، ومدى استعداده لخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

وأوضح الموقع أن النادي يرى في وضعية صلاح الحالية فرصة مثالية، إذ لن يكون مطالبًا بدفع أي مقابل انتقال، بينما ستتركز المفاوضات على الراتب السنوي، ومكافأة التوقيع، وبنود العقد.

ورغم رغبة أتلتيكو في إتمام الصفقة، فإن الراتب المرتفع الذي اعتاد اللاعب الحصول عليه في إنجلترا يمثل التحدي الأكبر أمام إدارة النادي، خاصة مع وجود عروض مالية أعلى من أندية أخرى، وفي مقدمتها أندية الدوري السعودي.

وبحسب التقرير، يراهن أتلتيكو مدريد على مشروعه الرياضي لإقناع محمد صلاح، من خلال منحه دورًا أساسيًا داخل الفريق، إلى جانب فرصة مواصلة المنافسة على البطولات الأوروبية، في ظل الحاجة إلى تدعيم الخط الهجومي بعد رحيل عدد من العناصر المؤثرة.

وأضاف أن الجهاز الفني يرى في النجم المصري لاعبًا قادرًا على تقديم حلول هجومية متعددة، سواء في مركز الجناح الأيمن أو كمهاجم متأخر، وهو ما يمنح الفريق مرونة تكتيكية كبيرة خلال الموسم المقبل.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، إذ ينتظر أتلتيكو مدريد معرفة القرار النهائي لمحمد صلاح، الذي لم يحسم وجهته المقبلة حتى الآن، ما يبقي جميع الاحتمالات مفتوحة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

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