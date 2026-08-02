فينيسيوس يعود إلى مدريد لحسم مستقبله.. واجتماع مرتقب مع مورينيو وإدارة ريال مدريد

يعود البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، إلى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية.

وأكد التقرير أن فينيسيوس سيبدأ تدريباته غدًا الإثنين تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يعقد اجتماعًا مع المدرب، يعقبه لقاء مع إدارة ريال مدريد، لمناقشة ملف تجديد عقده مع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين في مواصلة المشوار، سواء من جانب اللاعب أو إدارة النادي الملكي، إلا أن القرار النهائي بشأن التجديد سيُحسم بعد الاجتماعات المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويُعد ملف تجديد عقد فينيسيوس من أبرز القضايا التي تشغل ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل تمسك النادي بالإبقاء على أحد أهم نجومه، وحرص اللاعب على الاستمرار داخل صفوف الفريق.