محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مبنى التأمين الصحي بمستشفى الشاملة

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أعمال تطوير مبنى التأمين الصحي بمستشفى الشاملة، والتي تُنفذ بمشاركة إحدى مؤسسات المجتمع المدني، في إطار دعم جهود تحسين بيئة تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.



واطلع المحافظ على سير أعمال التطوير، واستمع إلى شرح حول ما تم تنفيذه، موجهًا بسرعة تلافي بعض الملاحظات الفنية، بما يضمن الانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بجداول زمنية واقعية تتناسب مع معدلات التنفيذ الفعلية، مؤكدًا ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال، وعدم تحديد مواعيد للتسليم إلا بعد التأكد من جاهزية المبنى واستيفاء جميع الأعمال المطلوبة.

وأكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على متابعة أعمال تطوير المنشآت الخدمية، بالتعاون مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.