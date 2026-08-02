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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى شبين القناطر المركزي ويوجه بسرعة تلافي الملاحظات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى  الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية بمستشفى شبين القناطر المركزي يرافقه الدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي والدكتور حسنين لطفي مدير إدارة المستشفيات وفي حضور الدكتور محمود عبد الشافي مدير المستشفي وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية
وشملت الجولة المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والحضانات للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية الأقسام المختلفة لتقديم الرعاية الصحية بالكفاءة المطلوبة.


وخلال الجولة، رصد وكيل الوزارة عددًا من الملاحظات التي قد تؤثر على كفاءة الأداء داخل المستشفى ووجّه بسرعة تلافيها، مع منح مهلة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا للانتهاء من أعمال صيانة جهاز الأشعة المقطعية وإعادته للعمل بكامل طاقته لما يمثله من أهمية في دعم الخدمة الطبية وسرعة تشخيص الحالات.
كما شدد على تفعيل دور الإشراف والمتابعة داخل جميع الأقسام وإعداد تقرير عاجل بما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية المستمرة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية وضمان تقديم رعاية طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.
وأكد الدكتور أسامة الشلقاني أن مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تواصل تنفيذ خططها الرقابية والتطويرية بجميع المستشفيات، بما يحقق أعلى معايير الجودة ويعزز مستوى الخدمات.

القليوبية محافظة القليوبية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفى شبين القناطر المركزي جولة تفقدية

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