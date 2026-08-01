بطل المشروع القومي للموهبة بالقليوبية يحصد ذهبية الجمهورية للمصارعة

واصل أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تحقيق الإنجازات، بعدما تُوج اللاعب محمد شريف حمدي بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 62 كجم ببطولة الجمهورية الصيفية للبراعم للمصارعة، التي أقيمت بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وأكد الدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للرياضة، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح منظومة اكتشاف ورعاية الموهوبين، والدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة لإعداد جيل من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الرياضية.

ويأتي التتويج ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية، وتعزيز مكانة المحافظة كإحدى المحافظات الرائدة في صناعة الأبطال.