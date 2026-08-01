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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير أنفاق شارع الرشاح

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع تطوير أنفاق شارع الرشاح، للوقوف على مستجدات الأعمال ومتابعة نسب الإنجاز، في إطار حرص المحافظة على الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة.


واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع، حيث تم الانتهاء من أعمال الجسات، فيما تتواصل أعمال تنفيذ مطابق الصرف الصحي، ومطابق تصريف مياه الأمطار، إلى جانب تغطية جميع كابلات المرافق، تمهيدًا لاستكمال المراحل التالية من المشروع وفق الخطة التنفيذية المعتمدة.
كما تابع المحافظ المقترح الخاص باستغلال المساحات الواقعة بالجزء الملاصق لنفق BRT، والذي يتضمن إنشاء منطقة تجارية وخدمية تضم فروعًا لشركات الاتصالات وعددًا من السلاسل التجارية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للمشروع. ويشمل المقترح استغلال مساحة بعرض 11 مترًا بطول النفق، بواقع 6 أمتار لإقامة صفين من المحال التجارية، و5 أمتار لتخصيص ممشى ومنطقة لاند سكيب، بما يحقق التوازن بين الاستثمار والحفاظ على السيولة المرورية، ويوفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
واطلع المحافظ على التصميمات المقترحة للمشروع، موجهًا بالالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والهندسية، ومراعاة الهوية البصرية والطابع الحضاري، بما يضمن خروج المشروع بصورة تليق بأهالي مدينة الخصوص وتعكس جهود الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بالمشهد العمراني.
وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة إنجاز المشروعات التنموية، مشددًا على ضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وسرعة الانتهاء من الأعمال، بما يحقق الاستفادة القصوى من المشروع، ويسهم في تحسين كفاءة الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية مستجدات الأعمال جولة تفقدية

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