القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر للناشئات بالتتويج ببطولة العالم للإسكواش

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر للناشئات، بمناسبة تتويجه ببطولة العالم للإسكواش للفرق، التي استضافتها كندا خلال الفترة من 26 إلى 31 يوليو 2026.

بطلات مصر نموذج مشرف

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العالمي المشرف، مؤكدةً أن بطلات مصر قدمن نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية الطموحة والقادرة على التميز والمنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأشارت إلى أن هذا التتويج يعكس ما تتمتع به الفتيات المصريات من موهبة وإرادة وإصرار على النجاح.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذا الإنجاز يجسد ثمار الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتمكين الفتيات والمرأة المصرية، وإتاحة الفرص أمامهن للتميز وتحقيق النجاحات في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي، متمنيةً لهن دوام التوفيق ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.