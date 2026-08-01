ذروة الموجة الحارة تضرب البلاد اليوم.. وتحذيرات للمصطافين

تشهد البلاد اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة، وسط ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس، وفقًا لتصريحات منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

العظمى تسجل 40 درجة

أكدت منار غانم أن درجة الحرارة العظمى تسجل اليوم 40 درجة مئوية، بزيادة تصل إلى 5 درجات فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، مشيرة إلى أن البلاد تمر بذروة الموجة الحارة.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة إلى 43 درجة

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، لتصل الحرارة المحسوسة في الظل إلى نحو 43 درجة مئوية، بينما يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال فترات غياب أشعة الشمس.

نشاط للرياح على البحر المتوسط

وأشارت نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بدأ في الانخفاض، إلا أن نشاط الرياح مستمر على مسطح البحر، داعية المواطنين، خاصة المترددين على الشواطئ، إلى توخي الحذر والالتزام بالإرشادات والتعليمات حفاظًا على سلامتهم.