القمح والسكر والذرة في الصدارة.. كيف يعزز مشروع "مستقبل مصر" الأمن الغذائي؟

يمثل القطاع الزراعي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء وتغيرات المناخ وتقلبات سلاسل الإمداد.

تنفيذ مشروعات قومية

ومن هذا المنطلق، تواصل الدولة تنفيذ مشروعات قومية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

مشروع مستقبل مصر

ويأتي مشروع "مستقبل مصر" في مقدمة هذه المشروعات، باعتباره نموذجًا للتوسع الزراعي القائم على أسس علمية، يجمع بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين الحديث، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الصادرات الزراعية.

دراسات علمية متكاملة

وأكد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أن مشروع "مستقبل مصر" يُعد من أبرز المشروعات الزراعية التي أُسست وفق دراسات علمية متكاملة، مشيرًا إلى أن إصدار قانون خاص بإنشاء جهاز "مستقبل مصر" يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي.

تحليل خصائص التربة

وأوضح نورالدين أن المشروع انطلق في فبراير 2022 بعد إعداد دراسات متخصصة شاركت فيها جامعة القاهرة، وشملت أعمال حصر وتصنيف الأراضي وتحليل خصائص التربة، وتحديد المحاصيل الملائمة لكل منطقة، إلى جانب وضع التوصيات الخاصة بالتسميد وأساليب الزراعة الحديثة، مؤكدًا أن المشروع بُني على قاعدة علمية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

رؤية متكاملة للتنمية الزراعية

وأشار إلى أن المشروع يسير وفق خطة تنفيذية واضحة، لافتًا إلى أنه اطلع على مراحل العمل من خلال مشاركته في عدد من الفعاليات والمحاضرات داخل المشروع، مشيدًا بحجم البنية التحتية والإنشاءات التي يتم تنفيذها، والتي تعكس رؤية متكاملة للتنمية الزراعية.

زيادة الرقعة الزراعية

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع نجحت في استصلاح نحو 800 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، وفقًا لما أُعلن خلال افتتاح موسم حصاد القمح، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة نحو زيادة الرقعة الزراعية ورفع معدلات الإنتاج المحلي.

التوسع في زراعة البنجر

وأكد أن المشروع يركز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أولوية للدولة، وفي مقدمتها القمح والذرة وفول الصويا وبنجر السكر، موضحًا أن التوسع في زراعة البنجر، إلى جانب إنشاء مصنع جديد لإنتاج السكر، سيسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الحيوية.

إنشاء مصانع لإنتاج الألبان

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي، بل يمتد إلى التصنيع الزراعي عبر إنشاء مصانع لإنتاج الألبان والعصائر، إلى جانب إقامة صوامع حديثة لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية تتجاوز 550 ألف طن، وهو ما يعزز منظومة التخزين الاستراتيجي ويحد من الفاقد، فضلًا عن دعم احتياجات وزارة التموين والقطاع الخاص.

رفع القيمة المضافة

واختتم نورالدين تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع "مستقبل مصر" يعتمد على رؤية استثمارية متكاملة تتيح فرصًا واسعة للتعاون مع القطاع الخاص في زراعة المحاصيل المختلفة، إلى جانب دعم الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للإنتاج المحلي وتعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.