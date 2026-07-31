خبير : مشروع مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي ويحقق طفرة في استصلاح الأراضي

قال نادر نور الدين، استاذ الموارد المائية والأراضي، إن مشروع مستقبل مصر واحد من افضل المشروعات التي تمت على دراسات علمية مسبقة، متابعا: درسنا التربة والأراضي والتوصيات الخاصة بالزراعة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن المشروع واعد وطموح ويسعي لإنشاء مصانع للألبان والعصائر وصوامع للقمح، متابعا: المشروع يحمل كل قواعد النجاح وكان ينبغي أن يكون له قانون خاص في الاستثمار.

وأوضح أن المشروع انطلق في فبراير 2022 بعد إعداد دراسات علمية متخصصة شاركت فيها جامعة القاهرة، تضمنت حصر وتصنيف الأراضي وتحليل خصائص التربة، إلى جانب تحديد المحاصيل الأنسب لكل منطقة ووضع التوصيات الخاصة بالأسمدة وطرق الزراعة.

ولفت إلى أن المشروع يسير وفق خطة مدروسة تعتمد على أسس علمية، مشيرًا إلى أنه اطلع بنفسه على مراحل التنفيذ من خلال مشاركته في تقديم محاضرات داخل المشروع، مشيدًا بحجم الإنشاءات التي وصفها بالطموحة.

وأكد على أن المرحلة الأولى نجحت في استصلاح نحو 800 ألف فدان خلال ثلاث سنوات، وفقًا لما أُعلن خلال افتتاح موسم حصاد القمح، معتبرًا أن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية لجهود الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة.