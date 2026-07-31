مكمل غذائي يبطئ الشيخوخة ويعزز هرمون التستوستيرون.. دراسة تكشف

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول مكمل غذائي يومي يحتوي على مزيج من مستخلصات الخضروات والفواكه والتوابل قد يساعد في إبطاء مظاهر الشيخوخة البيولوجية لدى الرجال، مع تحسين قوة العضلات ورفع مستويات هرمون التستوستيرون وتقليل الالتهابات.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

ونُشرت الدراسة في Journal of Ageing and Longevity، وشملت 208 رجال في السبعينيات من العمر، واستمرت لمدة أربعة أشهر.

مكونات المكمل الغذائي

واحتوى المكمل على مستخلصات مركزة من:

البروكلي

الشاي الأخضر

الرمان

التوت البري (كرانبيري)

الزنجبيل

الكركم

وأوضح الباحثون أن هذه الكمية تعادل تقريبًا تناول نصف ثمرة رمان، وأربع زهرات من البروكلي، وثلاثة أكواب من الشاي الأخضر، وملعقة صغيرة ممتلئة من الكركم، وعشر حبات من التوت البري، وقطعة زنجبيل طازجة بطول نحو 2 سم يوميًا.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

تحسن ملحوظ في قوة العضلات والتستوستيرون

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين تناولوا المكمل فقط حققوا:

زيادة تقارب 12% في مستويات هرمون التستوستيرون.

تحسنًا يقارب 8% في قوة قبضة اليد، وهي من المؤشرات المهمة على اللياقة والصحة العامة لدى كبار السن.

أما المشاركون الذين تناولوا المكمل مع البروبيوتيك والبريبايوتيك وفيتامين "د"، فقد سجلوا تحسنًا وصل إلى 46% في قوة قبضة اليد، ما يشير إلى أن تحسين صحة الأمعاء قد يعزز فوائد النظام الغذائي.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

تحسن في الوظيفة الجنسية

وأشار عدد من المشاركين إلى تحسن في الوظيفة الجنسية والانتصاب، وهو ما أرجعه الباحثون إلى ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون، المعروف بدوره في الحفاظ على الكتلة العضلية والطاقة والصحة الجنسية لدى الرجال.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

كيف يعمل هذا المزيج؟

وأوضح الباحثون أن المكونات النباتية غنية بمركبات طبيعية مضادة للالتهابات تعرف باسم الفيتوكيميكالز، والتي تساعد على:

ـ تقليل الالتهابات المزمنة.

ـ حماية الحمض النووي (DNA).

ـ دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

ـ تحسين امتصاص البروتينات والعناصر الغذائية.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

تعزيز الطاقة وصحة العضلات

وقال البروفيسور روبرت توماس، أستاذ علوم التغذية والرياضة بجامعة بيدفوردشير وأحد المشاركين في الدراسة، إن صحة الأمعاء ومستويات التستوستيرون وقوة العضلات تتراجع عادة مع التقدم في العمر، لكن النتائج تشير إلى أن هذه التغيرات قد لا تكون حتمية ويمكن الحد منها عبر التغذية المناسبة.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

هل تنطبق النتائج على النساء؟

ويرى الباحثون أن النساء قد يستفدن أيضًا من تحسين صحة الأمعاء وتقليل الالتهابات، مشيرين إلى أن دراسة جديدة ستبحث تأثير المكمل نفسه على أعراض انقطاع الطمث وقوة العضلات لدى النساء.

مكمل غذائي مستخلص من الخضروات والفواكه يساعد في إبطاء الشيخوخة

خبراء يحذرون من المبالغة

ورغم النتائج المشجعة، دعا خبراء مستقلون إلى التعامل معها بحذر، وقال البروفيسور جونتر كونله، أستاذ علوم الأغذية بجامعة ريدينج، إن النظام الغذائي النباتي المتوازن مفيد بلا شك، لكن لا توجد أدلة كافية حتى الآن تؤكد أن هذه المكملات وحدها قادرة على إبطاء الشيخوخة.

كما أوضح البروفيسور جاري فروست، أستاذ التغذية في إمبريال كوليدج لندن، أن المشاركين الذين حققوا أفضل النتائج كانوا أصغر سنًا قليلًا ويتمتعون بقوة عضلية أفضل منذ بداية الدراسة، وهو ما قد يكون قد أثر في النتائج.

وتشير الدراسة إلى أن الجمع بين مستخلصات نباتية متنوعة مع تحسين صحة الأمعاء قد يسهم في تعزيز بعض مؤشرات الصحة لدى كبار السن، مثل قوة العضلات ومستويات التستوستيرون.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه يظل الخيار الأفضل، بينما لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات قبل اعتبار هذه المكملات وسيلة مؤكدة لإبطاء الشيخوخة.