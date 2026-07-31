خبير : معالجة وإعادة استخدام المياه ركيزة لتعظيم الموارد في مصر

أكد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي، أن مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه تمثل أحد أهم الحلول الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مشيرًا إلى أنها لا توفر مصادر إضافية للمياه فحسب، بل تدعم أيضًا خطط التنمية الزراعية والتوسع في الرقعة المنزرعة.

وقال نورالدين، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن معالجة مياه الصرف الزراعي والمياه المستعملة تعد ضرورة استراتيجية، لأنها تتيح إعادة استخدام هذه الموارد بصورة آمنة بدلاً من إهدارها.

وأوضح أن هذه المشروعات تسهم في دعم خطط الدولة الرامية إلى التوسع الزراعي، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع كفاءة استغلال الموارد المائية، مؤكدًا أن إعادة استخدام المياه أصبحت خيارًا حتميًا في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر.