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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأنبا بنيامين : الكنيسة لا ترفض الأفكار لكنها تتمسك بالإيمان الأرثوذكسي ووحدة أبنائها

الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها
الأنبا بنيامين، أستاذ اللاهوت الطقسي ومطران المنوفية وتوابعها
إسراء صبري

أكد الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تتعامل مع الأفكار بمنطق الرفض أو الكراهية، وإنما تحرص على الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي ووحدة أبنائها، باعتبارهما من الثوابت الأساسية داخل الكنيسة.

وقال الأنبا بنيامين، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأقباط يتمسكون دائمًا بفكر الكنيسة الذي يمثله البابا، وليس بالأفكار الفردية، مهما كان صاحبها، مشيرًا إلى أن الخلافات الفكرية التي ظهرت في بعض الفترات لم تجعل أصحابها محل رفض أو كراهية.

وأوضح أن الكنيسة تتولى الرد على أي أفكار تُطرح من خلال تعاليمها، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في المؤسسة الكنسية نفسها، وإنما قد تنشأ من اختلاف ردود أفعال بعض الأشخاص، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى جدل بين المؤيدين والمعارضين لبعض الآراء.

وأضاف أن الكنيسة تحافظ على مرجعيتها وثوابتها في التعامل مع مختلف القضايا الفكرية، بما يضمن الحفاظ على وحدة أبنائها وعدم الانجراف وراء أي انقسامات.

المنوفية الأنبا بنيامين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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