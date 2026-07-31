الأنبا بنيامين : الكنيسة لا ترفض الأفكار لكنها تتمسك بالإيمان الأرثوذكسي ووحدة أبنائها

أكد الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تتعامل مع الأفكار بمنطق الرفض أو الكراهية، وإنما تحرص على الحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي ووحدة أبنائها، باعتبارهما من الثوابت الأساسية داخل الكنيسة.

وقال الأنبا بنيامين، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأقباط يتمسكون دائمًا بفكر الكنيسة الذي يمثله البابا، وليس بالأفكار الفردية، مهما كان صاحبها، مشيرًا إلى أن الخلافات الفكرية التي ظهرت في بعض الفترات لم تجعل أصحابها محل رفض أو كراهية.

وأوضح أن الكنيسة تتولى الرد على أي أفكار تُطرح من خلال تعاليمها، مؤكدًا أن المشكلة لا تكمن في المؤسسة الكنسية نفسها، وإنما قد تنشأ من اختلاف ردود أفعال بعض الأشخاص، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى جدل بين المؤيدين والمعارضين لبعض الآراء.

وأضاف أن الكنيسة تحافظ على مرجعيتها وثوابتها في التعامل مع مختلف القضايا الفكرية، بما يضمن الحفاظ على وحدة أبنائها وعدم الانجراف وراء أي انقسامات.