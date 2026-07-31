الأنبا بنيامين يحذر من الانقسام الفكري: أتابع مختلف الآراء وأرد بالحوار والإقناع

حذر الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، من خطورة الانقسام الفكري بين أبناء الكنيسة، مؤكدًا أن تبني أفكار متعارضة قد يؤدي إلى حالة من الجدل والانقسام، وهو ما تحرص الكنيسة على تجنبه من خلال التمسك بثوابتها.

وقال، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن بعض الأشخاص قد يتأثرون بأفكار معينة، في حين يتمسك آخرون بالفكر الكنسي، وهو ما قد يخلق انطباعًا بوجود تضارب، رغم أن الكنيسة تمتلك مرجعية واضحة في التعامل مع هذه القضايا.

وأشار مطران المنوفية إلى أنه منفتح على قراءة ومتابعة مختلف الأفكار والتيارات، موضحًا أنه يحرص على مناقشتها والرد عليها بالحوار والإقناع، انطلاقًا من قناعته بما يتوافق مع تعاليم الكنيسة.

وأضاف أنه ينجح في كثير من الأحيان في إقناع أصحاب بعض الأفكار بوجهة النظر التي يراها منطقية ومتوافقة مع العقيدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يستطيع دائمًا متابعة نتائج تلك الحوارات على المدى البعيد.